У Харкові затримали чоловіка, який вкрав у перехожого телефон і 100 доларів

Фото: поліція (РБК-Україна)

Поліція затримала 33-річного зловмисника

У Харкові поліція затримала зловмисника, який вкрав у перехожого мобільний телефон, 1000 гривень та 100 доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Нацполіції.

Як повідомлялося, 28 грудня до чергової частини Холодногірського відділу поліції звернувся 40-річний чоловік. Він розповів, що на платформі Південного залізничного вокзалу його вдарив невідомий, після чого заволодів його грошима та телефоном.

Працівники поліції на станції оперативно викрили та затримали зловмисника. Ним виявився раніше неодноразово судимий 33-річний мешканець Полтавської області.

Так, чоловік затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові поліцейські жорстоко били людей на станції метро "Південний вокзал" та вимагали від них хабарі. Прокуратура Харківської області повідомила про підозри чотирьом працівникам сектору патрульної поліції, які підозрюються в знущаннях над затриманими та одержанні хабарів. Слідством встановлено непоодинокі випадки перевищення службових повноважень.

Один із групи поліцейських, які підозрюються в знущаннях над затриманими та одержанні хабарів у Харкові, хоче відновитися на посаді та стягнути з ГУНП в Харківській області середній заробіток за час вимушеного прогулу.