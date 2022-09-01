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В Харькове двое мужчин сливали россиянам позиции ВСУ. Их задержали

Фото: в Харькове задержали двух коллаборантов, которые помогали оккупантам (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В Харькове задержали 29-летнего и 49-летнего мужчин, которые передавали врагу данные о местах дислокации ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

Следователи сообщили, что житель Харькова записал видео о перемещение техники ВСУ по одной из улиц и одно из мест дислокации украинских военных. Правоохранители задержали 29-летнего мужчину, и за содеянное он может получить до восьми лет заключения.

Другого мужчину, который оказался жителем Балаклейского района задержали по подозрению в государственной измене. С июля 49-летний мужчина перебрался в Харьков и начал передавать информацию о размещении блокпостов представителю ФСБ.

"Прибыв в Харьков, мужчина приехал в местность вблизи одной из воинских частей и нанес соответствующие изображения на карте об указанном объекте. После этого он передал всю информацию российскому агенту", - говорится в сообщении.

Сейчас его поместили под стражу, а за совершение преступления он может получить пожизненное заключение.

Напомним, что контрразведка СБУ разоблачила организатора агентурной сети на Харьковщине. Его информаторы, преимущественно пенсионеры, собирали данные о ВСУ.

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