В Харькове двое мужчин сливали россиянам позиции ВСУ. Их задержали

Следователи сообщили, что житель Харькова записал видео о перемещение техники ВСУ по одной из улиц и одно из мест дислокации украинских военных. Правоохранители задержали 29-летнего мужчину, и за содеянное он может получить до восьми лет заключения.

Другого мужчину, который оказался жителем Балаклейского района задержали по подозрению в государственной измене. С июля 49-летний мужчина перебрался в Харьков и начал передавать информацию о размещении блокпостов представителю ФСБ.

"Прибыв в Харьков, мужчина приехал в местность вблизи одной из воинских частей и нанес соответствующие изображения на карте об указанном объекте. После этого он передал всю информацию российскому агенту", - говорится в сообщении.

Сейчас его поместили под стражу, а за совершение преступления он может получить пожизненное заключение.