У Харкові двоє чоловіків зливали росіянам позиції ЗСУ. Їх затримали

Слідчі повідомили, що мешканець Харкова записав відео про переміщення техніки ЗСУ по одній з вулиць та одне з місць дислокації українських військових. Правоохоронці затримали 29-річного чоловіка та за скоєне він може отримати до восьми років ув'язнення.

Іншого чоловіка, який виявився мешканцем Балаклійського району затримали у підозрі в державній зраді. З липня 49-річний чоловік перебрався до Харкова та почав передавати інформацію про розміщення блокпостів представнику ФСБ.

"Прибувши до Харкова, чоловік приїхав до місцевості поблизу однієї з військових частин та наніс відповідні зображення на карті про вказаний об‘єкт. Після цього він передав всю інформацію російському агенту", - йдеться у повідомленні.

Наразі його помістили під варту, а за скоєння злочину він може отримати довічне ув'язнення.