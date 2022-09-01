У Харкові двоє чоловіків зливали росіянам позиції ЗСУ. Їх затримали

У Харкові затримали 29-річного та 49-річного чоловіків, які передавали ворогу дані про місця дислокації ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.
Слідчі повідомили, що мешканець Харкова записав відео про переміщення техніки ЗСУ по одній з вулиць та одне з місць дислокації українських військових. Правоохоронці затримали 29-річного чоловіка та за скоєне він може отримати до восьми років ув'язнення.
Іншого чоловіка, який виявився мешканцем Балаклійського району затримали у підозрі в державній зраді. З липня 49-річний чоловік перебрався до Харкова та почав передавати інформацію про розміщення блокпостів представнику ФСБ.
"Прибувши до Харкова, чоловік приїхав до місцевості поблизу однієї з військових частин та наніс відповідні зображення на карті про вказаний об‘єкт. Після цього він передав всю інформацію російському агенту", - йдеться у повідомленні.
Наразі його помістили під варту, а за скоєння злочину він може отримати довічне ув'язнення.
Нагадаємо, що контррозвідка СБУ викрила організатора агентурної мережі на Харківщині. Його інформатори, переважно пенсіонери, збирали дані про ЗСУ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.