RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові двоє чоловіків зливали росіянам позиції ЗСУ. Їх затримали

Фото: У Харкові затримали двох колаборантів, які допомагали окупантам (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

У Харкові затримали 29-річного та 49-річного чоловіків, які передавали ворогу дані про місця дислокації ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

Слідчі повідомили, що мешканець Харкова записав відео про переміщення техніки ЗСУ по одній з вулиць та одне з місць дислокації українських військових. Правоохоронці затримали 29-річного чоловіка та за скоєне він може отримати до восьми років ув'язнення.

Іншого чоловіка, який виявився мешканцем Балаклійського району затримали у підозрі в державній зраді. З липня 49-річний чоловік перебрався до Харкова та почав передавати інформацію про розміщення блокпостів представнику ФСБ.

"Прибувши до Харкова, чоловік приїхав до місцевості поблизу однієї з військових частин та наніс відповідні зображення на карті про вказаний об‘єкт. Після цього він передав всю інформацію російському агенту", - йдеться у повідомленні.

Наразі його помістили під варту, а за скоєння злочину він може отримати довічне ув'язнення.

Нагадаємо, що контррозвідка СБУ викрила організатора агентурної мережі на Харківщині. Його інформатори, переважно пенсіонери, збирали дані про ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в Україні