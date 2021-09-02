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В Харькове заблокировали схему поставки контрафактного топлива из России

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Харькове правоохранители заблокировали схему поставки контрафактного сжиженного газа из России, который затем перерабатывали в автогаз и реализовывали через сеть АЗС. Изъято около 3,3 млн литров фальсифицированного топлива.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД Украины.

Отмечается, что преступная группа поставляла в Украину из России сжиженный газ для бытовых нужд населения. Затем его перерабатывали в автомобильный газ и реализовывали через сеть АЗС без уплаты надлежащих акцизных платежей.

В рамках расследования правоохранители провели 13 обысков в местах изготовления, хранения и реализации фальсификата. Изъято более 3,3 млн литров контрафактного топлива, газовых смесей и компонентов на сумму около 58 млн гривен. Кроме того, были обнаружены товарно-транспортные накладные, печати, черновые записи и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) УК Украины. Организаторам схемы грозит до 5 лет лишения свободы.

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