У Харкові заблокували схему постачання контрафактного палива з Росії

Зазначається, що злочинна група постачала в Україну з Росії скраплений газ для побутових потреб населення. Потім його переробляли в автомобільний газ і реалізовували через мережу АЗС без сплати належних акцизних платежів.

У рамках розслідування правоохоронці провели 13 обшуків у місцях виготовлення, зберігання та реалізації фальсифікату. Вилучено понад 3,3 млн літрів контрафактного палива, газових сумішей та компонентів на суму близько 58 млн гривень. Крім того, були виявлені товарно-транспортні накладні, печатки, чорнові записи та інші речові докази злочинної діяльності.

Порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) КК України. Організаторам схеми загрожує до 5 років позбавлення волі.