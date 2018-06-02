Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Харькове на взятке в 17 тыс. долларов задержали двух пограничников

НовостиПроисшествия    02.06.2018 - 20:35
Фото: задержание взяточников (dpsu.gov.ua)
Фото: задержание взяточников (dpsu.gov.ua)

Пограничников задержали после получения второй части денег

В Харькове задержали двух должностных лиц Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) на взятки в 17 тыс. долларов. Деньги они требовали за назначение военнослужащего на одну из руководящих должностей в ГПСУ, передает пресс-служба пограничников.

Взяточниками оказались - чиновник Сумского пограничного отряда и бывший чиновник Восточного регионального управления.

"Они по предварительному сговору группой лиц, требовали и получили от военнослужащего Сумского пограничного отряда неправомерную выгоду в размере 17 тыс. долларов за назначение на одну из руководящих должностей в рядах Госпогранслужбы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничников задержали после получения второй части денег в размере 12 тыс. долларов.

 

Фото: задержание взяточников (dpsu.gov.ua)

"Сейчас изучается вопрос о причастности к этой сделке должностных лиц Восточного регионального управления и Администрации Государственной пограничной службы. Решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении и вручения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в ГПСУ.

Напомним, во Львовской области 2 июня сотрудники СБУ разоблачили на взятке двух работников таможенного поста "Мостиская".

Во Львовской области СБУ поймала на постоянных взятках двух таможенников СБУ задержала чиновника "Укрзализныци" на взятке 350 тысяч гривен
Теги публикации: Государственная пограничная служба, пограничники, взятка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Украинский журналист на росТВ разозлил пропагандистов Кремля, напомнив о лжи Путина (видео)
На глазах полиции: мать погибшей Ирины Бережной облили зеленкой (видео)
В Киеве дети установили новый танцевальный рекорд: яркие фото
Тина Кароль выделила полмиллиона гривен на помощь детям
On Top