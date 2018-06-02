В Харькове на взятке в 17 тыс. долларов задержали двух пограничников

Пограничников задержали после получения второй части денег

В Харькове задержали двух должностных лиц Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) на взятки в 17 тыс. долларов. Деньги они требовали за назначение военнослужащего на одну из руководящих должностей в ГПСУ, передает пресс-служба пограничников.

Взяточниками оказались - чиновник Сумского пограничного отряда и бывший чиновник Восточного регионального управления.

"Они по предварительному сговору группой лиц, требовали и получили от военнослужащего Сумского пограничного отряда неправомерную выгоду в размере 17 тыс. долларов за назначение на одну из руководящих должностей в рядах Госпогранслужбы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничников задержали после получения второй части денег в размере 12 тыс. долларов.

Фото: задержание взяточников (dpsu.gov.ua)

"Сейчас изучается вопрос о причастности к этой сделке должностных лиц Восточного регионального управления и Администрации Государственной пограничной службы. Решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении и вручения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в ГПСУ.

Напомним, во Львовской области 2 июня сотрудники СБУ разоблачили на взятке двух работников таможенного поста "Мостиская".