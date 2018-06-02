У Львівській області викрили на хабарі двох митників

Злоумисників затримали на їх робочому місці

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарах двох працівників митного поста "Мостиська" Львівської митниці. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як зазначається, правоохоронці встановили, зловмисники систематично вимагали гроші з підприємців за не створення штучних перешкод під час переправлення автозапчастин через кордон.

Також оперативники спецслужби задокументували факт отримання митниками чергової неправомірної вигоди у сумі вісім тисяч гривень та затримали їх на робочому місці.

Відкрито кримінальне провадження за частиною третьою ст. 368 Кримінального кодексу України. Обом посадовцям митниці оголошено про підозру в скоєнні злочину.

Нагадаємо, що посадовця Державної фіскальної служби (ДФС) у Київській області правоохоронці викрили на хабарі. Державний ревізор вимагав у підприємця гроші за непроведення перевірки.