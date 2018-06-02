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У Харкові на хабарі в 17 тис. доларів затримали двох прикордонників

НовиниНадзвичайні події    02.06.2018 - 20:35
Фото: затримання хабарників (dpsu.gov.ua)
Фото: затримання хабарників (dpsu.gov.ua)

Прикордонників затримали після отримання другої частини грошей

У Харкові затримали двох посадовців Державної прикордонної служби України (ДПСУ) на хабарі у 17 тис. доларів. Гроші вони вимагали за призначення військовослужбовця на одну з керівних посад в ДПСУ, передає прес-служба прикордонників.

Хабарниками виявились - посадовець Сумського прикордонного загону та колишній посадовець Східного регіонального управління.

"Вони за попередньою змовою групою осіб вимагали та одержали від військовослужбовця Сумського прикордонного загону неправомірну вигоду у розмірі 17 тис. доларів за призначення на одну з керівних посад у лавах Держприкордонслужби", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прикордонників затримали після отримання другої частини грошей у розмірі 12 тис. доларів.

 

Фото: затримання хабарників (dpsu.gov.ua)

"Наразі вивчається питання причетності до цієї оборудки посадових осіб Східного регіонального управління та Адміністрації Державної прикордонної служби. Вирішується питання про повідомлення затриманим особам про підозру та вручення клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомили в ДПСУ.

Нагадаємо, у Львівській області 2 червня співробітники СБУ викрили на хабарах двох працівників митного поста "Мостиська".

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Теги публікації: Государственная пограничная служба, пограничники, взятка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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