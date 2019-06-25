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В Харькове взорвали банкомат

Новости » Происшествия    25.06.2019 - 10:34
В Харькове взорвали банкомат
Фото: место взрыва (hk.npu.gov.ua)

Никто не пострадал

В Харькове ночью взорвали банкомат по проспекту Победы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Происшествие случилось около 3:00 по проспекту Победы.

"По адресу выезжали сотрудники следственно-оперативной группы Шевченковского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции. Вещественные доказательства изъяты. Осмотром места происшествия было установлено, что неизвестные лица взорвали банкомат, расположенный в продовольственном магазине. По заключению взрывотехников, внутри банкомата произошел взрыв газовоздушной смеси", - сообщили в полиции.

 Фото: взрыв банкомата в Харькове

Подчеркивается, что в результате никто из граждан не пострадал. Сумма убытков, нанесенных банковскому учреждению, устанавливается.

"Акт события зарегистрирован в Журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о его квалификации по Уголовному кодексу Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, в конце мая в Деснянском районе Киева неизвестные подорвали банкомат "ПриватБанка" и похитили кассеты с наличными. Так, трое неизвестных зашли в тамбур банковского отделения, взорвали банкомат и, похитив кассеты с наличными, скрылись с места преступления. Об инциденте полиции сообщил местный житель, который слышал взрыв и пытался задержать преступников.

Как писало РБК-Украина ранее, в апреле в Харькове на улице Валдайской ночью неизвестные взорвали банкомат и украли из него деньги.

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