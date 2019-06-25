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У Харкові підірвали банкомат

Новини » Надзвичайні події    25.06.2019 - 10:34
У Харкові підірвали банкомат
Фото: місце вибуху (hk.npu.gov.ua)

Ніхто не постраждав

У Харкові вночі підірвали банкомат по проспекту Перемоги. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відділ комунікації поліції Харківської області.

Подія сталася близько 3:00 по проспекту Перемоги.

"За адресою виїжджали працівники слідчо-оперативної групи Шевченківського відділу поліції, фахівці вибухотехнічного управління обласного главку поліції. Речові докази вилучено. Оглядом місця події було встановлено, що невідомі особи підірвали банкомат, розташований у продовольчому магазині. За висновками вибухотехників, всередині банкомату стався вибух газоповітряної суміші", - поінформували у поліції.

 Фото: вибух банкомату у Харкові

Підкреслюється, що в результаті ніхто з громадян не постраждав. Сума збитків, нанесених банківській установі, наразі встановлюється.

"Акт події зареєстровано в Журналі єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання щодо її кваліфікації за Кримінальним кодексом України", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в кінці травня у Деснянському районі Києва невідомі підірвали банкомат "Приватбанку" і викрали касети з готівкою. Так, троє невідомих зайшли в тамбур банківського відділення, підірвали банкомат і, викравши касети з готівкою, зникли з місця злочину. Про інцидент поліції повідомив місцевий житель, який чув вибух і намагався затримати злочинців.

Як писало РБК-Україна раніше, в квітні в Харкові на вулиці Валдайській вночі невідомі підірвали банкомат і викрали з нього гроші.

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