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В Харькове во время тревоги прогремели взрывы

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Харьков, Вторник 06 сентября 2022 21:18
В Харькове во время тревоги прогремели взрывы Фото: в Харькове во время тревоги прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 6 сентября, в Харькове во второй раз произошли взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Взрывы произошли через 8 минут после объявления воздушной тревоги.

"Взрыв в Харьков", - говорится в сообщении.

Официальной информации от властей по взрывам пока нет. Данных о погибших и пострадавших тоже.

Напомним, что вчера в Харькове во время тревоги раздались взрывы.

Также, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате обстрела пострадала жилая многоэтажка в Киевском районе города.

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