У вівторок, 6 вересня, у Харкові вдруге сталися вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Офіційної інформації від влади щодо вибухів поки немає. Даних про загиблих і постраждалих теж.

"Вибух у Харкові", - йдеться у повідомленні.

Вибухи відбулись через 8 хвилин після оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що вчора у Харкові під час тривоги пролунали вибухи.

Також, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в результаті обстрілу постраждала житлова багатоповерхівка в Київському районі міста.

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