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В Харькове из-за вражеских обстрелов произошли масштабные пожары, - ГСЧС

Фото: в Харькове в результате обстрелов произошли крупные пожары (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове в результате атак российских оккупантов и обстрелов произошли крупные пожары в Киевском и Московском районах города. Пожарные потушили пламя после длительной борьбы с огнем.

Об этом 2 апреля сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Всего за сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 75 оперативных выезда, из которых 67 - для ликвидации.

"Самый большой пожар, вызванный обстрелами, произошел утром в Киевском районе города Харькова. Горели складские и административные здания на площади около 800 кв. м", - говорится в сообщении.

Чтобы потушить пламя, пожарным потребовалось шесть часов.

"Также масштабный пожар произошел ночью в Московском районе города Харькова. Горели складские и ангарные помещения и 15 гаражей гаражного кооператива. Спасатели ликвидировали пожар площадью 2000 кв.м. Спасатели ликвидировали пожар в течение 7 часов", - рассказали в ГСЧС.

Кроме того, пиротехнические подразделения обезвредили 150 артиллерийских боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

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ХарьковГСЧСПожар