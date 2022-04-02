В Харькове из-за вражеских обстрелов произошли масштабные пожары, - ГСЧС

Всего за сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 75 оперативных выезда, из которых 67 - для ликвидации.

"Самый большой пожар, вызванный обстрелами, произошел утром в Киевском районе города Харькова. Горели складские и административные здания на площади около 800 кв. м", - говорится в сообщении.

Чтобы потушить пламя, пожарным потребовалось шесть часов.

"Также масштабный пожар произошел ночью в Московском районе города Харькова. Горели складские и ангарные помещения и 15 гаражей гаражного кооператива. Спасатели ликвидировали пожар площадью 2000 кв.м. Спасатели ликвидировали пожар в течение 7 часов", - рассказали в ГСЧС.

Кроме того, пиротехнические подразделения обезвредили 150 артиллерийских боеприпасов и других взрывоопасных предметов.