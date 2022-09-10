В Харькове возросло количество раненых в результате обстрела. Завели дело

Фото: в Харькове возросло число раненых в результате обстрела (Getty Images )

Сегодня, 10 сентября, российская армия обстреляла Шевченковский и Холодногорский районы города Харькова, в результате чего есть раненые и погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

По информации следователей, вечером россияне всадили по Холодногорском районе города, один снаряд попал на территорию предприятия. "Погиб охранник. Поврежден ряд жилых домов, ранены женщина и мужчина", - говорится в сообщении. В Шевченковском районе города снаряд попал в частный дом, где и была ранена женщина. Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны. Следователи заявляют, что по городу били из реактивной артиллерии "Ураган".