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У Харкові зросла кількість поранених внаслідок обстрілу. Завели справу

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Харків, Субота 10 вересня 2022 20:51
У Харкові зросла кількість поранених внаслідок обстрілу. Завели справу Фото: У Харкові зросла кількість поранених внаслідок обстрілу (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сьогодні, 10 вересня, російська армія обстріляла Шевченківський і Холодногірський райони міста Харкова, внаслідок чого є поранені і загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

За інформацією слідчих, ввечері росіяни вгатили по Холодногірському району міста, один снаряд влучив на територію підприємства.

"Загинув охоронець. Пошкоджено низку житлових будинків, поранено жінку та чоловіка", - йдеться у повідомленні.

У Шевченківському районі міста снаряд потрапив у приватний будинок, де і було поранено жінку. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни. Слідчі заявляють, що по місту гатили з реактивної артилерії "Ураган".

Нагадаємо, що у Харкові сьогодні пролунали вибухи. За інформацією чиновників, окупанти обстріляли Холодногірський район міста.

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