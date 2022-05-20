UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харькове возобновляют работу метро

Фото: мэр Харькова Игорь Терехов (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Харьковский метрополитен возобновит перевозки пассажиров во вторник, 24 мая. Харьковский городской голова Игорь Терехов встретился с людьми, которые прячутся в метро от обстрелов и сообщил, что их мэрия обеспечит другим временным жильем в безопасных районах Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский городской совет.

В течение нескольких дней всех людей расселят в общежития и продолжат оказывать им всяческую помощь, пообещал Терехов.

"Мы обеспечим вас нормальными условиями проживания, питанием, медикаментами. У вас будет горячая вода, возможность самим приготовить еду. Также мы подготовим укрытие, куда вы сможете спускаться во время воздушной тревоги. Мы и в дальнейшем будем заботиться о вас", - подчеркнул мэр Харькова.

По его словам, также в общежитиях будут работать детские комнаты. Чтобы у всех была возможность ходить на работу, за детьми будут присматривать учителя и воспитатели детских садов.

Напомним, Вооруженные силы Украины провели ряд успешных контратак на Харьковском направлении - к северу от областного центра - и освободили более десятка населенных пунктов области. Однако оккупанты по-прежнему контролируют восточную часть области, в частности, Изюмское направление, которое имеет важное значение для войск РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков