В Харькове возобновляют работу метро

В течение нескольких дней всех людей расселят в общежития и продолжат оказывать им всяческую помощь, пообещал Терехов.

"Мы обеспечим вас нормальными условиями проживания, питанием, медикаментами. У вас будет горячая вода, возможность самим приготовить еду. Также мы подготовим укрытие, куда вы сможете спускаться во время воздушной тревоги. Мы и в дальнейшем будем заботиться о вас", - подчеркнул мэр Харькова.

По его словам, также в общежитиях будут работать детские комнаты. Чтобы у всех была возможность ходить на работу, за детьми будут присматривать учителя и воспитатели детских садов.