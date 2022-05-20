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У Харкові відновлюють роботу метро

Фото: мер Харкова Ігор Терехов (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Харківський метрополітен відновить перевезення пасажирів у вівторок, 24 травня. Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з людьми, які ховаються в метро від обстрілів і повідомив, що їх мерія забезпечить іншим тимчасовим житлом у безпечних районах Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міську раду.

Протягом кількох днів усіх людей розселять у гуртожитки та продовжать надавати їм усіляку допомогу, пообіцяв Терехов.

"Ми забезпечимо вас нормальними умовами проживання, гарячим харчуванням, медикаментами. У вас буде гаряча вода, можливість самим приготувати їжу. Також ми підготуємо укриття, куди ви зможете спускатись під час повітряної тривоги. Ми й надалі дбатимемо про вас", - наголосив мер Харкова.

За його словами, також у гуртожитках працюватимуть дитячі кімнати. Щоб у всіх була можливість ходити на роботу, за дітьми наглядатимуть вчителі та вихователі дитячих садків.

Нагадаємо, Збройні сили України провели ряд успішних контратак на харківському напрямку - на північ від обласного центру - і звільнили більше десятка населених пунктів області. Однак окупанти як і раніше контролюють східну частину області, зокрема, Ізюмський напрямок, який має важливе значення для військ РФ.

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Харків