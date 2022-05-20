У Харкові відновлюють роботу метро

Протягом кількох днів усіх людей розселять у гуртожитки та продовжать надавати їм усіляку допомогу, пообіцяв Терехов.

"Ми забезпечимо вас нормальними умовами проживання, гарячим харчуванням, медикаментами. У вас буде гаряча вода, можливість самим приготувати їжу. Також ми підготуємо укриття, куди ви зможете спускатись під час повітряної тривоги. Ми й надалі дбатимемо про вас", - наголосив мер Харкова.

За його словами, також у гуртожитках працюватимуть дитячі кімнати. Щоб у всіх була можливість ходити на роботу, за дітьми наглядатимуть вчителі та вихователі дитячих садків.