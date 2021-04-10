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В Харькове ужесточили карантин: что запрещено

Автор: Игорь Литвиненко

В Харькове с субботы, 10 апреля, начали действовать новые карантинные ограничения. Ужесточение карантина не затронет работу метрополитена.

Подробнее о том, какие ограничения будут действовать в Харькове - в материале РБК-Украина.

Так, с сегодняшнего дня в городе вводятся дополнительные ограничения:

  • кафе, бары и рестораны будут работать до 20:00;
  • непродовольственные магазины до 20:00;
  • на продовольственных рынках будет усилен контроль.

Также со следующей недели ученики 5-11 классов харьковских школ переходят на дистанционное обучение. Ученики 1-4 классов продолжат обучение в школах. Детские сады закрывать не будут.

Кроме того, с 11 апреля Харьков и Харьковская область переходят в "красную" зону карантина. Как известно, в этой зоне запрещается работа общепита (кроме на вынос и доставки), ТРЦ, учреждений культуры, спортзалов, фитнес-центров и бассейнов, посещение учебных заведений и проведение массовых мероприятий.

В то же время местные власти решили с 11 апреля запретить:

  • посещение учебных заведений, кроме дошкольных, специализированных учреждений и 1-4 классов школ;
  • работу учреждений культуры, в частности, театров и кинотеатров;
  • прием посетителей в заведениях общественного питания (разрешается работа на вынос);
  • деятельность непродовольственных рынков и магазинов.

Общественный транспорт останавливать в Харькове пока не планируют.

Напомним, ранее главный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота заявила, что пик коронавируса в регионе возможен через несколько недель. После этого ожидается снижение заболеваемости.

Ранее РБК-Украина писало, что в Харькове не остановят работу метро, даже если город попадет в "красную" зону. Как отметил секретарь харьковского горсовета Игорь Терехов, он не готов прекращать движение транспорта, "создавая коллапс".

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