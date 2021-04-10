В Харькове ужесточили карантин: что запрещено

В Харькове с субботы, 10 апреля, начали действовать новые карантинные ограничения. Ужесточение карантина не затронет работу метрополитена.
Подробнее о том, какие ограничения будут действовать в Харькове - в материале РБК-Украина.
Так, с сегодняшнего дня в городе вводятся дополнительные ограничения:
Также со следующей недели ученики 5-11 классов харьковских школ переходят на дистанционное обучение. Ученики 1-4 классов продолжат обучение в школах. Детские сады закрывать не будут.
Кроме того, с 11 апреля Харьков и Харьковская область переходят в "красную" зону карантина. Как известно, в этой зоне запрещается работа общепита (кроме на вынос и доставки), ТРЦ, учреждений культуры, спортзалов, фитнес-центров и бассейнов, посещение учебных заведений и проведение массовых мероприятий.
В то же время местные власти решили с 11 апреля запретить:
Общественный транспорт останавливать в Харькове пока не планируют.
Напомним, ранее главный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота заявила, что пик коронавируса в регионе возможен через несколько недель. После этого ожидается снижение заболеваемости.
Ранее РБК-Украина писало, что в Харькове не остановят работу метро, даже если город попадет в "красную" зону. Как отметил секретарь харьковского горсовета Игорь Терехов, он не готов прекращать движение транспорта, "создавая коллапс".