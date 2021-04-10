В Харькове ужесточили карантин: что запрещено

Так, с сегодняшнего дня в городе вводятся дополнительные ограничения:

кафе, бары и рестораны будут работать до 20:00;

непродовольственные магазины до 20:00;

на продовольственных рынках будет усилен контроль.

Также со следующей недели ученики 5-11 классов харьковских школ переходят на дистанционное обучение. Ученики 1-4 классов продолжат обучение в школах. Детские сады закрывать не будут.

Кроме того, с 11 апреля Харьков и Харьковская область переходят в "красную" зону карантина. Как известно, в этой зоне запрещается работа общепита (кроме на вынос и доставки), ТРЦ, учреждений культуры, спортзалов, фитнес-центров и бассейнов, посещение учебных заведений и проведение массовых мероприятий.

В то же время местные власти решили с 11 апреля запретить:

посещение учебных заведений, кроме дошкольных, специализированных учреждений и 1-4 классов школ;

работу учреждений культуры, в частности, театров и кинотеатров;

прием посетителей в заведениях общественного питания (разрешается работа на вынос);

деятельность непродовольственных рынков и магазинов.

Общественный транспорт останавливать в Харькове пока не планируют.