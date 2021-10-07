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В Харькове уволили заммэра по ЖКХ, подозреваемого в коррупции

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Харьков, Четверг 07 октября 2021 00:21
В Харькове уволили заммэра по ЖКХ, подозреваемого в коррупции Фото: директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета Семен Сирота (facebook.com/profile.php?id=100032042208880)
Автор: Анна Полисученко

В Харькове уволен с должности заместитель харьковского городского головы - директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета Семен Сирота. Соответствующее распоряжение подписал секретарь горсовета Игорь Терехов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.

Сирота написал заявление по собственному желанию. Временно исполнять обязанности директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства с 7 октября будет Виталий Мирошник, который является первым заместителем директора департамента.

Чиновник на своей странице в Facebook объяснил, что написал заявление на увольнение в связи с перенесенной операцией на сердце.

Сирота с 2016 года фигурирует в уголовном производстве о растрате и присвоении имущества и злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, КП "Харьковское ремонтно-строительное предприятие" заключило соглашение о покупке спецмашин. Частная фирма получила 5 млн гривен, но транспорт на предприятие Сироты так и не поступил. Когда ситуацией заинтересовалась прокуратура, коммунальщики все же купили б/у машины. Дело до сих пор рассматривается в суде.

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