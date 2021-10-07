У Харкові звільнили заступника мера з ЖКГ, підозрюваного в корупції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської міськради.

Сирота написав заяву за власним бажанням. Тимчасово виконувати обов'язки директора Департаменту житлово-комунального господарства з 7 жовтня буде Віталій Мірошник, який є першим заступником директора департаменту.

Чиновник на своїй сторінці в Facebook пояснив, що написав заяву на звільнення у зв'язку з перенесеною операцією на серце.

Сирота з 2016 року фігурує у кримінальному провадженні про розтрату та привласнення майна та зловживання службовим становищем. За даними слідства, КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство" уклало угоду про купівлю спецмашин. Приватна фірма отримала 5 млн гривень, але транспорт на підприємство Сироти так і не надійшов. Коли ситуацією зацікавилася прокуратура, комунальники все ж купили вживані машини. Справа досі розглядається в суді.