У Харкові вченого засудили до 12 років в'язниці за шпигунство для Росії

Засуджений збирав відомості щодо державного оборонного замовлення

Орджонікідзевський районний суд Харкова засудив до 12 років в'язниці харків'янина, що збирав для Російської Федерації інформацію про державні оборонні замовлення України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України).

"Прокуратура довела, що зловмисник збирав відомості, які належать науковим установам та становлять державну таємницю. У подальшому інформацію планувалося передати представникам іноземної держави - Росії", - зазначається у повідомленні.

Вказано, що чоловік потрапив у поле зору Служби безпеки України у серпні 2017 року.

"Діючи на шкоду обороноздатності та державній безпеці України, він збирав відомості щодо державного оборонного замовлення, яке виконується одним із наукових центрів міста на підставі угод з Міністерством оборони України", - повідомили у прокуратурі.

Засуджений наразі перебуває під вартою. Підкреслюється, що вирок суду не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження.

Додамо, агентство УНІАН повідомляє, що йдеться про вченого Мехті Логунова. Також вказано, що вчений був ватажком терористичної організації у Харкові, яка поставляла секретну інформацію в Москву. Організація мріяла взяти реванш за "Харківську народну республіку". Її діяльність припинила СБУ.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, у кінці червня Орджонікідзевський суд Харкова засудив громадянина Ірану Алі Джадуея за шпигунство проти України до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Аспіранта кафедри біомедичних технологій Харківського авіаційного інституту Джадуея затримали 31 серпня 2016 року у власній квартирі в Харкові.

За версією слідства, він умовив знайомого з наукового центру Харківського фізико-технічного інституту (ХФТІ) передати секретні військові технології радіорозвідки.