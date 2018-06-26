В Харькове иранца приговорили к 11 годам тюрьмы за шпионаж против Украины

Суд проходил в закрытом режиме из-за вопроса государственной тайны

Орджоникидзевский суд Харькова приговорил гражданина Ирана Али Джадуея за шпионаж против Украины к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает "Громадське", ссылаясь на информацию адвоката иранца Григория Марьяновского.

Указано, что суд проходил в закрытом режиме из-за вопроса государственной тайны.

Отмечается, что аспиранта кафедры биомедицинских технологий Харьковского авиационного института Джадуея задержали 31 августа 2016 года в собственной квартире в Харькове. По версии следствия, он уговорил знакомого из научного центра Харьковского физико-технического института (ХФТИ) передать секретные военные технологии радиоразведки.

В Службе безопасности Украины отмечали, что человек пообещал коллеге 5 тысяч гривен за передачу в режиме видеоконференции сотрудникам Тегеранского технологического университета имени Шарифа содержания научной работы, которая имеет гриф "секретно". Указано, что работа называлась "Физические основы, разработка, создание и использование сверхмощных стационарных пучкового-плазменных шумовых и импульсных высокочастотных и сверхширокополосных генераторов в радиоэлектронной борьбе и противодействии средствам разведки, связи и воздушного нападения иностранных государств".

Сообщается, что сотрудник ХФТИ согласился на предложение, но сразу доложил о нем в управление контрразведки СБУ.

Так, под контролем спецслужб научную работу подделали. После видеоконференции в квартире Али утром 31 августа 2016 года последнего арестовали.

Адвокат иранца сообщил, что будет обжаловать решение Орджоникидзевского суда и добиваться оправдания Али Джадуея.

Напомним, в апреле 2014 года Министерство обороны Украины заявило о задержании гражданина по подозрению в шпионаже в городе Харьков. Отмечалось, что гражданин длительное время находился возле территории Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба и при этом постоянно делал заметки в тетради.