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В Харькове суд взял под стражу полицейского, шпионившего для РФ

Новости » Общество    13.04.2019 - 06:11
В Харькове суд взял под стражу полицейского, шпионившего для РФ
Иллюстративное фото (flickr.com/sbu)

Полицейского завербовали на территории России в Белгороде

В Харькове Киевский районный суд взял под стражу сотрудника Главного управления Нацполиции Харьковской области, завербованного спецслужбами РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Полицейского подозревают в государственной измене. По информации прокуратуры, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без определения  залога.

Как сообщил представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк, полицейский был завербован на территории г.Белгород РФ кадровым офицером Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ на основе лояльного отношения к политике РФ.

По его словам, сотрудник Нацполиции использовал свое служебное положение для сбора и передачи своему российскому куратору секретной информации от МВД и Нацполиции. Также он передавал сведения о дислокации и мобилизации военных подразделений и силовых структур на территории Харьковской области. Кроме того, также собирал информацию о патриотически настроенных жителях региона.

Напомним, 12 апреля в СБУ заявили о разоблачении полицейского в Харькове, который на идейных началах передавал российской стороне информацию о патриотически настроенных граждан и информацию с ограниченным доступом.

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