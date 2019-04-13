ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Харкові суд взяв під варту поліцейського, який шпигував для РФ

Новини » Суспільство    13.04.2019 - 05:56
У Харкові суд взяв під варту поліцейського, який шпигував для РФ
Ілюстративне фото (flickr.com/sbu)

Поліцейського завербували на території Росії в Бєлгороді

У Харкові Київський районний суд взяв під варту співробітника Головного управління Нацполіції Харківської області, завербованого спецслужбами РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Поліцейського підозрюють в державній зраді. За інформацією прокуратури, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без визначення застави.

Як повідомив представник департаменту контррозвідки СБУ Володимир Настюк, поліцейський був завербований на території м.Бєлгород РФ кадровим офіцером Головного управління Генштабу Збройних сил РФ на основі лояльного відношення до політики РФ.

За його словами, співробітник Нацполіції використовував своє службове становище для збору і передачі своєму російському куратору секретної інформації від МВС і Нацполіції.

Також він передавав відомості про дислокацію і мобілізацію військових підрозділів і силових структур на території Харківської області. Крім того, також збирав інформацію про патріотично налаштованих жителів регіону.

Нагадаємо, 12 квітня в СБУ заявили про викриття поліцейського в Харкові, який на ідейних засадах передавав російській стороні інформацію про патріотично налаштованих громадян і інформацію з обмеженим доступом.

У центрі Харкова стався вибух У Харкові вночі підірвали банкомат
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Харківвербовка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся