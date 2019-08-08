В Харькове столкнулись два трамвая, есть пострадавшие

В Харькове в результате столкновения двух трамваев пострадали четверо человек: водитель и трое пассажиров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, авария произошла сегодня, 8 августа, около часа дня на улице Салтовское шоссе.

По данным правоохранителей, 46-летний водитель допустил столкновение с трамваем, который стоял на остановке. Причины аварии сейчас устанавливаются.

"В результате аварии травмы и ушибы получил 46-летний водитель транспортного средства и пассажиры другого трамвая - две женщины 42 и 29 лет и 72-летний пенсионер. Все пострадавшие доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Отметим, по информации местных СМИ, у одного из трамваев отказали тормоза.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Каменско-Днепровском Запорожской области нетрезвый полицейский за рулем автомобиля наехал на женщину-пешехода. Сейчас дело расследует Государственное бюро расследований.

Также РБК-Украина писало, что в Житомирской области столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли двое людей, еще трое людей получили травмы.