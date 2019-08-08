ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Харькове столкнулись два трамвая, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    08.08.2019 - 16:19
В Харькове столкнулись два трамвая, есть пострадавшие
Фото: ДТП с трамваями в Харькове (hk.npu.gov.ua)

В результате аварии пострадали четверо людей

В Харькове в результате столкновения двух трамваев пострадали четверо человек: водитель и трое пассажиров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, авария произошла сегодня, 8 августа, около часа дня на улице Салтовское шоссе.

По данным правоохранителей, 46-летний водитель допустил столкновение с трамваем, который стоял на остановке. Причины аварии сейчас устанавливаются.

"В результате аварии травмы и ушибы получил 46-летний водитель транспортного средства и пассажиры другого трамвая - две женщины 42 и 29 лет и 72-летний пенсионер. Все пострадавшие доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Отметим, по информации местных СМИ, у одного из трамваев отказали тормоза.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Каменско-Днепровском Запорожской области нетрезвый полицейский за рулем автомобиля наехал на женщину-пешехода. Сейчас дело расследует Государственное бюро расследований.

Также РБК-Украина писало, что в Житомирской области столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли двое людей, еще трое людей получили травмы.

В Марокко в ДТП с автобусом погибли четыре человека, около 40 пострадавших Рейсовый автобус в России попал в ДТП, есть погибшие и десятки потерпевших
Новости Украины ДТПХарьков
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь