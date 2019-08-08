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У Харкові зіштовхнулися два трамваї, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    08.08.2019 - 16:19
У Харкові зіштовхнулися два трамваї, є постраждалі
Фото: ДТП з трамваями в Харкові (hk.npu.gov.ua)

Внаслідок аварії постраждали четверо людей

У Харкові в результаті зіткнення двох трамваїв постраждали четверо людей: водій та троє пасажирів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Як зазначається, аварія сталася сьогодні, 8 серпня, близько першої години дня на вулиці Салтівське шосе.

За даними правоохоронців, 46-річний водій допустив зіткнення з трамваєм, який стояв на зупинці. Причини аварії наразі встановлюються.

"В результаті аварії травми і забої отримав 46-річний водій транспортного засобу та пасажири іншого трамвая - дві жінки 42 та 29 років і 72-річний пенсіонер. Всі потерпілі доставлені до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, за інформацією місцевих ЗМІ, в одного з трамваїв відмовили гальма.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у місті Кам’янсько-Дніпровському Запорізької області нетверезий поліцейський за кермом автомобіля наїхав на жінку-пішохода. Наразі справу розслідує Державне бюро розслідувань.

Також РБК-Україна писало, що у Житомирській області зіткнулись два автомобілі, в результаті чого загинули двоє людей, ще троє людей отримали травми.

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