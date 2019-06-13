В Харькове совместно с Фондом Грановского запущен проект модернизации отделений "Укрпочты"

Фото: Александр Грановский, Геннадий Кернес и Игорь Смелянский (057.ua)

Между "Укрпочтой", властями Харькова и Фондом Грановского подписан меморандум

В харьковских отделениях "Укрпочты" сделают масштабный ремонт - запланированы замена мебели, установка пандусов и табличек со шрифтом Брайля. Проект модернизации запущен совместно с народным депутатом Александром Грановским, сообщает "112 Украина" со ссылкой на харьковское издание 057.ua.

Как сообщается, между "Укрпочтой", городскими властями и Фондом Александра Грановского подписан меморандум.

Отмечается, что в компании надеются, что городской совет поддержит ее ходатайство о предоставлении льгот на аренду помещений. Это позволит переоборудовать отделения на сэкономленные средства. В первую очередь, речь идет о четырех точках - №№23, 24, 107 и 108. Кроме этого, Фонд Александра Грановского предоставит мебель, пандусы, тактильные стопперы и информационные таблички со шрифтом Брайля.

Городской голова Харькова Геннадий Кернес отметил важность таких решений для незащищенных слоев населения, в первую очередь - пенсионеров, которые оплачивают в почтовых отделениях коммунальные услуги и получают пенсию.

"Сегодня мы делаем шаг навстречу тем людям, которые получают пенсию, оплачивают коммунальные услуги и пользуются услугами "Укрпочты". И мы решили подписать этот меморандум по инициативе Александра Грановского", - рассказал Кернес.

В то же время Грановский отметил, что в рамках проекта ставится цель отремонтировать все непригодные помещения почтовых отделений Харькова.

"Я надеюсь, что харьковчане сразу почувствуют на себе все изменения, которых мы добились, и забудут о том, что когда-то "Укрпочта" была в непригодном состоянии", - заявил Грановский.

Инициативу Грановского поддержал руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский. По его словами, благодаря таким проектам Харьков становится одним из образцовых украинских городов в контексте сотрудничества с почтовым сервисом.

"У нас много молодых мам, которые обслуживаются, и, к сожалению, наши отделения пришли в упадок. Я очень благодарен городскому голове и Александру Грановскому, что мы нашли такой формат сотрудничества, где город помогает с арендой, и благодаря этому харьковчане могут получить соответствующий уровень обслуживания. Харьков показал пример всей стране", - сказал Смелянский. К слову, в городе на сегодняшний день работает более 100 отделений "Укрпочты".

Как отмечается, ранее Грановский заявил, что планирует реализовать в Харькове сразу несколько социальных инициатив.