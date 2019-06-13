У Харкові спільно з Фондом Грановського запущений проект модернізації відділень "Укрпошти"

Фото: Олександр Грановський, Геннадій Кернес та Ігор Смілянський (057.ua)

Між "Укрпоштою", владою Харкова та Фондом Грановського підписано меморандум

У харківських відділеннях "Укрпошти" зроблять масштабний ремонт - заплановані заміна меблів, установка пандусів та табличок зі шрифтом Брайля. Проект модернізації запущений спільно з народним депутатом Олександром Грановським, повідомляє "112 Україна" з посиланням на харківське видання 057.ua.

Як повідомляється, між "Укрпоштою", міською владою та Фондом Олександра Грановського підписаний меморандум.

Зазначається, що у компанії сподіваються, що міська рада підтримає її клопотання про надання пільг на оренду приміщень. Це дасть можливість переобладнати відділення на зекономлені кошти. В першу чергу, мова йде про чотири точки - №№23, 24, 107 і 108. Крім цього, Фонд Олександра Грановського надасть меблі, пандуси, тактильні стоппери та інформаційні таблички зі шрифтом Брайля.

Міський голова Харкова Геннадій Кернес відзначив важливість таких рішень для незахищених верств населення, насамперед - пенсіонерів, які оплачують у поштових відділеннях комунальні послуги і отримують пенсію.

"Сьогодні ми робимо крок назустріч тим людям, які отримують пенсію, оплачують комунальні послуги та користуються послугами "Укрпошти". І ми вирішили підписати цей меморандум за ініціативи Олександра Грановського", - розповів Кернес.

У той же час Грановський зазначив, що в рамках проекту ставиться мета відремонтувати всі непридатні приміщення поштових відділень Харкова.

"Я сподіваюся, що харків'яни одразу відчують на собі всі зміни, яких ми досягли, і забудуть про те, що колись "Укрпошта" була в непридатному стані", - заявив Грановський.

Ініціативу Грановського підтримав керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський. За його словами, завдяки таким проектам Харків стає одним з головних українських міст у контексті співпраці з поштовим сервісом.

"У нас багато молодих мам, які обслуговуються, та, на жаль, наші відділення прийшли в занепад. Я дуже вдячний міському голові та Олександру Грановському, що ми знайшли такий формат співпраці, де місто допомагає з орендою, і завдяки цьому харків'яни можуть отримати відповідний рівень обслуговування. Харків показав приклад всій країні", - сказав Смілянський. До речі, в місті на сьогоднішній день працює понад 100 відділень "Укрпошти".

Як зазначається, раніше Грановський заявив, що планує реалізувати в Харкові відразу кілька соціальних ініціатив.