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В Харькове сообщают о мощных взрывах

Фото: в Харькове сообщают о мощных взрывах (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Харькове жители сообщают о мощных взрывах. В городе и области была объявлена воздушная тревога, впоследствии последовал отбой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Взрыв в городе!... Еще один взрыв!... Были вылеты из Белгорода... Еще взрыв!" - пишут местные паблики.

Между тем, местные СМИ также информируют, что харьковчане сообщают о звуках, похожих на взрыв.

Официальной информации по этому поводу пока нет.

Напомним, что этой ночью россияне атаковали ракетами С-300 Индустриальный район города, из-за чего возник пожар на предприятии.

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ХарьковВзрыв