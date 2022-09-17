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У Харкові повідомляють про потужні вибухи

Фото: в Харкові повідомляють про потужні вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Харкові жителі повідомляють про потужні вибухи. В місті та області була оголошена повітряна тривога, згодом послідував відбій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Вибух у місті! ... Ще один вибух! ... Були вильоти з Бєлгорода ... Ще вибух!" - пишуть місцеві пабліки.

Тим часом місцеві ЗМІ також інформують, що харків'яни повідомляють про звуки, схожі на вибух.

Офіційної інформації щодо цього наразі немає.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни атакували ракетами С-300 Індустріальний район міста, через що виникла пожежа на підприємстві.

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ХарківВибух