У Харкові повідомляють про потужні вибухи

"Вибух у місті! ... Ще один вибух! ... Були вильоти з Бєлгорода ... Ще вибух!" - пишуть місцеві пабліки.

Тим часом місцеві ЗМІ також інформують, що харків'яни повідомляють про звуки, схожі на вибух.

Офіційної інформації щодо цього наразі немає.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни атакували ракетами С-300 Індустріальний район міста, через що виникла пожежа на підприємстві.

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