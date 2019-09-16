В Харькове снесут 88 домов из-за строительства новых станций метро

Фото: харьковское метро (traffic.od.ua)

Снос домов начнется в 2020 году

В 2020 году в Харькове начнется строительство новых станций метро - "Державинская" и "Одесская", из-за строительства которых придется снести 88 домов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Национальный Промышленный Портал".

Отмечается, что строительство будет проходить через частный сектор, но вопрос с отселением людей из частного сектора до сих пор не решен. Хозяева двух домов еще судятся с горсоветом, отказываясь покидать дома. Другие владельцы после подписания договоров купли-продажи переедут в новое место жительства.

Также отмечается, что масштабные строительные работы начнутся в первом квартале 2020 года.

"Первые рабочие появятся на месте будущих станций уже в первом квартале 2020 - они будут готовить территорию к строительству. Будут подготовлены земельные участки, сделаны ограждения для строительной площадки, а также временный проезд для строительной техники. Будут подведены временные инженерные сети и вырублены деревья", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Харькове девушка на кабриолете сбила четырех пешеходов. Инцидент произошел на улице Сумской. За рулем автомобиля была 23-летняя девушка.

Напомним, в Харькове после Марша равенства около 20 противников акции напали на активиста. Мужчина хотел убежать, но его догнали и начали бить, в том числе ногами.