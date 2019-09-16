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У Харкові знесуть 88 будинків із-за будівництва нових станцій метро

Новини » Суспільство    16.09.2019 - 21:41
У Харкові знесуть 88 будинків із-за будівництва нових станцій метро
Фото: харківське метро (traffic.od.ua)

Знесення будинків почнеться в 2020 році

У 2020 році в Харкові розпочнеться будівництво нових станцій метро - "Державінська" і "Одеська", через будівництво яких доведеться знести 88 будинків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Реєстру актів Харківської міської ради.

Будівництво буде проходити через приватний сектор. Так, Харківська міська рада вирішила викупити земельні ділянки для суспільних потреб за ціною, визначеною суб’єктом оціночної діяльності у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Масштабні будівельні роботи розпочнуться в першому кварталі 2020 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Харкові дівчина на кабріолеті збила чотирьох пішоходів. Інцидент стався на вулиці Сумській. За кермом автомобіля була 23-річна дівчина.

Нагадаємо, в Харкові після Маршу рівності близько 20 противників акції напали на активіста. Чоловік хотів втекти, але його наздогнали і почали бити, в тому числі ногами.

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