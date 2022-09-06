В Харькове слышны звуки взрывов, объявлено тревогу
Фото: В Харькове прогремели звуки взрывов (Getty Images)
В Харькове в ночь на 6 сентября прогремели звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
По данным СМИ, в Харькове слышали звуки взрывов около 00:21 часа. Произошло это через несколько минут после сигнала о ракетной опасности.
Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти к укрытию как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться пока не появится информация об отбое тревоги.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил об уничтожении российского склада с ракетами С-300 для обстрелов Харькова.
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