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В Харькове слышны звуки взрывов, объявлено тревогу

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Харьков, Вторник 06 сентября 2022 00:35
В Харькове слышны звуки взрывов, объявлено тревогу Фото: В Харькове прогремели звуки взрывов (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Харькове в ночь на 6 сентября прогремели звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, в Харькове слышали звуки взрывов около 00:21 часа. Произошло это через несколько минут после сигнала о ракетной опасности.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти к укрытию как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться пока не появится информация об отбое тревоги.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил об уничтожении российского склада с ракетами С-300 для обстрелов Харькова.

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