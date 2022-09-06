У Харкові чутно звуки вибухів, оголошено тривогу
Фото: У Харкові прогриміли звуки вибухів (Getty Images)
У Харкові в ніч на 6 вересня прогриміли звуки вибухів. У місті та області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
За даними ЗМІ, у Харкові чули звуки вибухів близько 00:21 години. Сталося це через декілька хвилин після сигнали про ракетну небезпеку.
Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про знищення російського складу з ракетами С-300 для обстрілів Харкова.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.