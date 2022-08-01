В Харькове слышны взрывы во время воздушной тревоги

В Харькове ночью 1 августа прозвучала серия взрывов. В городе с 02:09 объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
Власти региона до окончания воздушной тревоги просят оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.
Напомним, ночью 30 июля российская армия обстреляла Харьков ракетами дважды: полиция уже показала последствия атаки в Холодногорском районе.
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