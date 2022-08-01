У Харкові чутні вибухи під час повітряної тривоги

У Харкові вночі 1 серпня пролунала серія вибухів. У місті з 02:09 оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Влада регіону до закінчення повітряної тривоги просить залишатися в укриттях і дотримуватися правил безпеки.
Нагадаємо, вночі 30 липня російська армія обстріляла Харків ракетами двічі: поліція вже показала наслідки атаки в Холодногірському районі.
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