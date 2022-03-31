В Харькове снова слышны взрывы, людей просят оставаться в укрытиях

Сегодня, 31 марта 2022 года, в Харькове снова слышны взрывы. Жителей города просят оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook директора Департамента гражданской защиты Харьковской ОГА Ивана Сокола.

Сообщается, что сегодня в Харькове произошла серия взрывов. В частности, их более получаса слышали в разных районах города.

По словам Сокола, нужно оставаться в укрытиях минимум до 16:30.