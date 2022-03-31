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У Харкові знову чути вибухи, людей просять залишатися в укриттях

Фото: у Харкові знову вибухи (УНІАН)
Автор: Юлія Бойко

Сьогодні, 31 Березня 2022 року, в Харкові знову чути вибухи. Жителів міста просять залишатися в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook директора Департаменту цивільного захисту Харківської ОДА Івана Сокола.

Повідомляється, що сьогодні в Харкові сталася серія вибухів. Зокрема, їх понад півгодини чули в різних районах міста.

За словами Сокола, потрібно залишатися в укриттях мінімум до 16:30.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало фоторепортаж про те, як почали розчищати Харків після бомбардувань.

Також повідомлялося, що через війну з Харкова виїхали 30% жителів.

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ХарківВибухВійна Росії проти України