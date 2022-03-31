У Харкові знову чути вибухи, людей просять залишатися в укриттях

Сьогодні, 31 Березня 2022 року, в Харкові знову чути вибухи. Жителів міста просять залишатися в укриттях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook директора Департаменту цивільного захисту Харківської ОДА Івана Сокола.
Повідомляється, що сьогодні в Харкові сталася серія вибухів. Зокрема, їх понад півгодини чули в різних районах міста.
За словами Сокола, потрібно залишатися в укриттях мінімум до 16:30.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало фоторепортаж про те, як почали розчищати Харків після бомбардувань.
Також повідомлялося, що через війну з Харкова виїхали 30% жителів.
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