В Харькове слышны взрывы, в городе объявлена воздушная тревога

В Харькове ночью 13 августа были слышны взрывы. В областном центре с 01:31 объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
На данный момент представители городской администрации никак не комментировали произошедшее. До окончания воздушной тревоги рекомендуется оставаться в укрытиях.
Как сообщалось ранее, ночью россияне обстреляли Харьков. "Прилеты" зафиксировали в трех районах - Слободском, Киевском и Новобаварском.
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