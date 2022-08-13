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У Харкові чутні вибухи, в місті оголошена повітряна тривога

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Харків, Субота 13 серпня 2022 01:51
У Харкові чутні вибухи, в місті оголошена повітряна тривога Фото: у Харкові вночі 13 серпня були чутні вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Харкові вночі 13 серпня були чутні вибухи. В обласному центрі з 01:31 оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

На цю мить представники міської адміністрації ніяк не коментували подію. До закінчення повітряної тривоги рекомендується залишатися в укриттях.

Як повідомлялося раніше, вночі росіяни обстріляли Харків. "Прильоти" зафіксували в трьох районах - Слобідському, Київському та Новобаварському.

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