У Харкові чутні вибухи, в місті оголошена повітряна тривога

Фото: у Харкові вночі 13 серпня були чутні вибухи (Getty Images)

У Харкові вночі 13 серпня були чутні вибухи. В обласному центрі з 01:31 оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

На цю мить представники міської адміністрації ніяк не коментували подію. До закінчення повітряної тривоги рекомендується залишатися в укриттях.