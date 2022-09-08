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В Харькове снова слышны взрывы

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Харьков, Четверг 08 сентября 2022 14:31
В Харькове снова слышны взрывы Фото: в Харькове второй раз за день раздаются взрывы (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 8 сентября, в Харькове снова слышны взрывы - уже второй раз за день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

"Харьковчане сообщают о взрывах на юго-востоке города", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Харькове прогремели взрывы в четверг, 8 сентября. К моменту взрывов в области воздушная тревога не была объявлена, однако позже в городе зазвучали сирены.

В результате обстрела Индустриального района Харькова погибли и ранены. Два человека погибли, еще 5 травмированы.

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