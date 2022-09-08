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В Харкові знову чутно вибухи

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Харків, Четвер 08 вересня 2022 14:31
В Харкові знову чутно вибухи Фото: у Харкові вдруге за день лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 8 вересня, у Харкові знову чути вибухи – вже вдруге за день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Харків'яни повідомляють про вибухи на південному сході міста", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у Харкові прогриміли вибухи 8 вересня. На момент вибухів в області повітряна тривога не була оголошена, проте пізніше в місті зазвучали сирени.

Внаслідок обстрілу Індустріального району Харкова є загиблі та поранені. Двоє людей загинули, ще 5 травмовані.

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