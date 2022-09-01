В Харькове снова слышны взрывы
В четверг вечером, 1 сентября, в Харькове опять произошли взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"Взрывы в Харькове", - говорится в сообщении.
Через минуту в городе и области объявили воздушную тревогу.
Официальной информации от властей по взрывам пока нет. Данных о погибших и пострадавших тоже.
Напомним, что сегодня в Харькове уже были слышны взрывы.
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