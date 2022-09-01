В Харькове снова слышны взрывы

В четверг вечером, 1 сентября, в Харькове опять произошли взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Взрывы в Харькове", - говорится в сообщении. Через минуту в городе и области объявили воздушную тревогу. Официальной информации от властей по взрывам пока нет. Данных о погибших и пострадавших тоже.