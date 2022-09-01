В Харкові знову чутно вибухи

У четвер ввечері, 1 вересня, у Харкові знову сталися вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Вибухи у Харкові", - йдеться в повідомленні. Через хвилину в місті та області оголосили повітряну тривогу. Офіційної інформації від влади щодо вибухів поки немає. Даних про загиблих і постраждалих теж.