В Харкові знову чутно вибухи
У четвер ввечері, 1 вересня, у Харкові знову сталися вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"Вибухи у Харкові", - йдеться в повідомленні.
Через хвилину в місті та області оголосили повітряну тривогу.
Офіційної інформації від влади щодо вибухів поки немає. Даних про загиблих і постраждалих теж.
Нагадаємо, що сьогодні в Харкові вже було чутно вибухи.
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