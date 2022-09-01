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В Харкові знову чутно вибухи

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Харків, Четвер 01 вересня 2022 21:08
В Харкові знову чутно вибухи
Автор: Дмитро Браславський

У четвер ввечері, 1 вересня, у Харкові знову сталися вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Вибухи у Харкові", - йдеться в повідомленні.

Через хвилину в місті та області оголосили повітряну тривогу.

Офіційної інформації від влади щодо вибухів поки немає. Даних про загиблих і постраждалих теж.

Нагадаємо, що сьогодні в Харкові вже було чутно вибухи.

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