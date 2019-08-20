В Харькове в сентябре пройдет первый ЛГБТ-марш

В Харькове пройдет первый Марш на защиту прав сексуальных меньшинств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу сообщества KyivPride.

Также во время Марша будут проводить разнообразные лекции и мероприятия на тему равенства.

"Для нас это очень особенное событие, ведь харьковские активистки и активисты являются частью нашей команды и семьи. Без них КиевПрайд был бы невозможен в организации. Мы чувствуем большую потребность и вдохновения в солидарности с этим событием. Солидарность и поддержка, без которых невозможно наше существование как движения", - указано на странице сообщества.

Организаторы позиционируют мероприятие как путь к правовой и равноправной Украине. Тема первого харьковского Марша равенства - "Харьков для всех. Безопасность для всех". Событие пройдет с 9 по 15 сентября.

Напомним, 23 июля в Киеве состоялось ежегодное шествие в защиту прав и равных возможностей для людей всех сексуальных ориентаций, вне зависимости от их гендерной идентичности. В событии поучаствовало, по разным данным, от трех до восьми тысяч человек. Также присутствовал лагерь противников этого события. В Марше приняли участие люди из разных уголков Украины.