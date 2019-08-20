ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Харькове в сентябре пройдет первый ЛГБТ-марш

Новости » Общество    20.08.2019 - 15:10
В Харькове в сентябре пройдет первый ЛГБТ-марш
Фото: Марш равенства в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Событие пройдет с 9 по 15 сентября

В Харькове пройдет первый Марш на защиту прав сексуальных меньшинств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу сообщества KyivPride.

Также во время Марша будут проводить разнообразные лекции и мероприятия на тему равенства.

"Для нас это очень особенное событие, ведь харьковские активистки и активисты являются частью нашей команды и семьи. Без них КиевПрайд был бы невозможен в организации. Мы чувствуем большую потребность и вдохновения в солидарности с этим событием. Солидарность и поддержка, без которых невозможно наше существование как движения", - указано на странице сообщества.

В Харькове в сентябре пройдет первый ЛГБТ-марш

Организаторы позиционируют мероприятие как путь к правовой и равноправной Украине. Тема первого харьковского Марша равенства - "Харьков для всех. Безопасность для всех". Событие пройдет с 9 по 15 сентября.

Напомним, 23 июля в Киеве состоялось ежегодное шествие в защиту прав и равных возможностей для людей всех сексуальных ориентаций, вне зависимости от их гендерной идентичности. В событии поучаствовало, по разным данным, от трех до восьми тысяч человек. Также присутствовал лагерь противников этого события. В Марше приняли участие люди из разных уголков Украины.

Харьковская область - лидер по строительству амбулаторий, - Светличная В Харькове "заминировали" три вуза
Новости Украины ХарьковЛГБТ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь