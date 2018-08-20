В Харькове семье погибшего патрульного выплатят 100 тыс. гривен

Харьковский горсовет берет на себя организацию похорон погибшего

Харьковский городской совет выделит семье погибшего патрульного Дмитрия Кириенко финансовую помощь и берет на себя организацию его похорон. Об этом на своей странице в Facebook заявил мэр Геннадий Кернес.

Кернес выразил соболезнования семье погибшего патрульного полицейского.

"Организацию его похорон мы берем на себя. Так же его семья получит от города материальную помощь в размере 100 000 гривен", - сообщил он.

Скриншот (facebook.com/gennadykernes)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 20 августа в Харькове неизвестный устроил стрельбу в мэрии. В результате инцидента пострадали охранник и патрульный, который приехал на вызов. Впоследствии сотрудник полиции скончался. Патрульные применили табельное оружие и обезвредили стрелка.

Наразі правоохоронці встановлюють особу нападника.