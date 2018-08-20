У Харкові родині загиблого патрульного виплатять 100 тис. гривень

Новини Надзвичайні події 20.08.2018 - 18:29
Фото: місце стрільби (npu.gov.ua)
Фото: місце стрільби (npu.gov.ua)

Харківська міськрада бере на себе організацію похорону загиблого

Харківська міська рада виділить родині загиблого патрульного Дмитра Кирієнко фінансову допомогу і бере на себе організацію похорону. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив мер Геннадій Кернес.

Кернес висловив співчуття родині загиблого патрульного поліцейського.

"Організацію його похорону ми беремо на себе. Так само його сім'я отримає від міста матеріальну допомогу у розмірі 100 000 гривень", - повідомив він.

У Харкові родині загиблого патрульного виплатять 100 тис. гривень

Скріншот (facebook.com/gennadykernes)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 20 серпня у Харкові невідомий влаштував стрілянину у мерії. У результаті інциденту постраждали охоронець і патрульний, який приїхав на виклик. Згодом співробітник поліції помер. Патрульні застосували табельну зброю і знешкодили стрілка.

Наразі правоохоронці встановлюють особу нападника.

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Теги:  Харків,  загиблі,  Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС