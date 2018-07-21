У Харкові СБУ попередила диверсію на залізниці

Завербований бойовиками "ДНР" чоловік планував підірвати вантажний потяг

Служба безпеки України (СБУ) попередила диверсію на залізниці у Харкові. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Так, правоохоронці затримали диверсанта так званої "Донецької народної республіки" ("ДНР") - мешканця окупованого Донецька, який останнім часом проживав на територій Харківської області. Чоловіка завербувало так зване "министерство государственной безопасности" "ДНР" для вчинення диверсії на залізниці.

Як встановили правоохоронці, зловмисник мав за допомогою протитанкового гранатомета підірвати потяг, який перевозив паливно-мастильні матеріали та інші матеріали для потреб Збройних сил України в зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС).

Фото: вилучений гранатомет (ssu.gov.ua)

Також було встановлено, що зловмисник з 2002 року зловмисник відбував у колонії 14-ий термін позбавлення волі за умисне вбивство.

Злочинця затримали біля залізничної станції "Основа" у Харкові під час спроби здійснити постріл з гранатомета у вантажний потяг.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія).

Фото: затримання зловмисника (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Слов'янську правоохоронці викрили бойовика "ДНР" з арсеналом зброї.